Тищенко увійшов до парламентської групи з урегулювання війни на Донбасі

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко увійшов до парламентської групи, створеної для врегулювання війни на Донбасі. Про це він повідомив журналістам на брифінгу в конгресно-виставковому центрі «Парковий» 28 вересня.

За його словами, група має на меті пошук «нових рішень».

«Коли президент йшов до парламенту, його головною тезою, за який проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення і я дійсно є одним із членів цієї групи», – заявив народний депутат.

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Він не надав подробиць щодо заходів, які планує парламентська група, пообіцявши презентувати їх згодом.

«Не все так добре, як хотілося б. Тому президент і ми, як його команда, шукаємо нове рішення. Всі ці рішення спрямовані на виконання наших обіцянок, як народних депутатів, як громадян цієї країни», – сказав Тищенко.

Раніше 28 вересня парламентар повідомив у своєму фейсбуці, що вперше взяв участь у «парламентській групі з законодавчих змін по Донбасу».