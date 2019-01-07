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07 Січень 2019, Київ 09:54
Новини | Події

Бойовики використовували 6 січня на Донбасі гранатомети та кулемети – штаб

Штаб: жоден український військовий не постраждав на Донбасі 6 січня

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Підтримувані Росією бойовики використовували 6 січня на Донбасі гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, бойовики п’ять разів порушували режим тиші 6 січня – біля хутора Вільний на луганському напрямку, населених пунктів Новомихайлівка, Мар’їнка, Красногорівка на донецькому напрямку та поблизу селища Гнутове на маріупольському напрямку.

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У штабі зазначили, що жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в п’ятьох порушеннях режиму тиші. Бойовики «ЛНР» заявляють про один обстріл з боку Збройних сил України.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Це була вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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