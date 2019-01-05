Бойовики використовували гранатомети і стрілецьку зброю на Донбасі 5 січня – штаб

Підтримувані Росією бойовики тричі порушували режим тиші на Донбасі 5 січня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка на донецькому напрямку та поблизу селищ Павлопіль, Лебединське на маріупольському напрямку», – заявили в штабі.

Згідно з повідомленням, унаслідок обстрілів жоден військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 5 січня. Інформація з ресурсів «ЛНР» наразі недоступна.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Це була вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.