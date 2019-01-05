Минулої доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 4 січня, бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі хутору Вільний на Луганському напрямку та двічі поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку. Протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень. У відповідь на провокації противника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 4 січня, двоє окупантів загинуло та один отримав поранення», – ідеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що протягом поточної доби противник не відкривав вогонь.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про два обстріли зі сторони ЗСУ, у «ДНР» не публікували звіту про хід бойових дій напередодні.

27 грудня Тристороння контактна група заявила про погодження перемир’я з нагоди новорічних свят з 29 грудня. Проте в день, коли мав настати режим тиші, військові заявили про його порушення.

Це була вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.