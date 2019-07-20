На Донбасі через обстріли бойовиків поранений військовий – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі з початку поточної доби поранень зазнав один український військовослужбовець.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 7 прицільних обстрілів позицій наших захисників України», – йдеться в повідомленні Міноборони.

За даними відомства, обстріли бойовики сьогодні вели поблизу Щастя, Нижньотеплого, Артема, Лебединського, Гранітного, Новолуганського та Доломітного.

У Міноборони оцінили ситуацію з обстрілами як «збільшення активності» з боку проросійських бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах Донецька і Горлівки. В угрупованні «ЛНР» про обстріли з початку доби не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

З 21 липня на Донбасі має почати діяти новий режим припинення вогню. Втім перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську досі, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.