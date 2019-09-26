Ситуація на Донбасі: 7 обстрілів з боку бойовиків і 1 поранений військовий ЗСУ

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку поточної доби здійснили 7 обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті яких один український військовослужбовець зазнав поранення.
«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.
На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» не повідомляється про обстріли на захоплених бойовиками територіях.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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