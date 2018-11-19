На Донбасі 19 листопада поранені двоє українських військових – штаб ООС

Внаслідок бойових дій на Донбасі упродовж дня 19 листопада були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Згідно з даними, наведеними станом на 18:00, підтримувані Росією бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, при цьому п’ять разів – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Під обстрілом опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Вільний, Травневе, Степне, Березове, Новотроїцьке і Гнутове, йдеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» зведених даних про обстріли 19 листопада не дають.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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