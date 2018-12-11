На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

З початку доби 11 грудня на Донбасі зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши в тому числі озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як ідеться в повідомленні, обстріли зафіксовані на Донеччині – поблизу населених пунктів Опитне, Зайцеве, Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Славне, Північне та Чермалик. Про бойові дії на Луганщині штаб не повідомляє.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 11 грудня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.