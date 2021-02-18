Українська делегація в ТКГ: Гризлов не відповів на питання про допуск інспекції МАГАТЕ на Донбас

Російський представник у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов не відповів на питання голови української делегації Леоніда Кравчука на питання про допуск інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії на непідконтрольні Україні території Донбасу, повідомила українська делегація в ТКГ.

«Українська сторона повторно висловила стурбованість невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території в містах Донецьк і Луганськ відповідно до запиту, який надіслало керівництво організації у грудні минулого року», – заявили в делегації.

Там додали, що Україна залишає за собою право звертатися до світової спільноти, урядів та організацій, щоб тиск на Росію посилювався, інспекція МАГАТЕ була проведена, а Україна змогла виконати свої зобов’язання в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї угоди.

Російська сторона наразі не коментувала заяву української делегації в ТКГ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.