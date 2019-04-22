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22 Квітень 2019, Київ 14:28
Новини | Політика

Один український військовий загинув, один поранений на Донбасі 22 квітня – Міноборони

На Донбасі зафіксовані порушення режиму тиші

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Один український військовий загинув, один поранений на Донбасі 22 квітня, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«За наявною інформацією, вночі, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинув один український герой, 1998 року народження», – розповіли в Міністерстві оборони.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 22 квітня.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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