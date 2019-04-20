Українські позиції на Донбасі обстріляли 10 разів за минулу добу, втрат немає – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про 10 зафіксованих випадків порушень режиму припинення вогню за минулу добу станом на 7 ранку.

За цією інформацією, обстрілів зазнали українські позиції поблизу Павлополя, Водяного, Пищевика, Лебединського, Верхньоторецького, Авдіївки, Опитного та Новоселівки-2 на Донеччині, а також поблизу Майорська та селища Золоте-4 на Луганщині. Інциденти біля Павлополя та Авдіївки, зокрема, зафіксовані вже протягом цієї доби.

Як повідомляє штаб, загиблих і поранених серед українських військових немає.

Угруповання «ЛНР» повідомляє про 5 обстрілів своїх позицій за добу, ранкових даних від представників угруповання «ДНР» наразі немає.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Цими днями були перемовини у Мінську про ще одне перемир'я, приурочене до хритиянського Великодня. Консенсусу, однак, наразі не досягнуто.

Вчора чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мірослав Лайчак висловив глибокий жаль, що Тристороння контактна група у Мінську та її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися вчора про «Великоднє перемир’я» та закликав до продовження переговорів.

Раніше на підтримку запровадження великоднього перемир’я висловилисяпрезидент України Петро Порошенко і канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.