Військовий підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі, його шпиталізували – Міноборони

Український військовий підірвався на вибуховому пристрої на Донбасі 17 жовтня, повідомило Міністерство оборони України. Його шпиталізували.

«Один наш воїн зазнав поранення внаслідок підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрої під час проведення інженерної розвідки. Військовослужбовця евакуйовано до медичного закладу», – заявили в Міноборони, не уточнивши стан здоров’я постраждалого.

У відомстві зазначили, що підтримувані Росією бойовики здійснили три обстріли 17 жовтня.

Бойовики «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії на Донбасі 17 жовтня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей із усіх сторін.