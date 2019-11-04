Штаб ООС: минулої доби на Донбасі було 14 обстрілів, 1 військовий поранений

Один український військовий зазнав поранень внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«3 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, з початку доби 4 листопада підтримувані Росією бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ЗСУ неподалік Новолуганського. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, йдеться в повідомленні.

Бойовики з угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинувачують українських військових в обстрілі їхніх позицій на околицях Горлівки і заявляють, що внаслідок цього був пошкоджений будинок. Про постраждалих інформації немає.

Угруповання «ЛНР» заявило про п’ять обстрілів своїх позицій із боку українських військових.

Напередодні поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил і засобів, що стартувало 29 жовтня.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має розпочатися розведення сил у Петрівському на Донеччині. Втім у Міноборони заявляли про ймовірність перегляду такої дати через обстріли з боку бойовиків у цьому районі 30 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей (ці дані включають цивільних жителів, українських військових і представників незаконних збройних формувань).

За оцінками ООН, станом на кінець жовтня 2019 року, внаслідок збройного конфлікту на Донбасі з весни 2014 року загинули понад 3 330 цивільних жителів, близько дев’яти тисяч були поранені. За підрахунками ООН, 1 мільйон 300 тисяч людей стали внутрішніми переселенцями.

В організації також зазначили, що в результаті збройного конфлікту з’явилася лінія розмежування у 427 кілометрів, через що був перекритий «доступ до основних послуг». За даними ООН, 3,5 мільйона людей потребують зараз допомоги.