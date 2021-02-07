Минула доба на Донбасі: 13 обстрілів, 2 військових загинули, 4 – поранені

Протягом минулої доби, 6 лютого, підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, повідомили вранці 7 лютого у пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.

У пресцентрі навели подані вчора дані про загибель двох військових і поранення чотирьох.

За повідомленням, бойовики обстрілювали українські позиції з міномета, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, обстріли велися біля Пісків, Водяного, Новозванівки, Південного. А біля Луганського за допомогою ручного протитанкового гранатомета підтримувані Росією бойовики здійснили дистанційне мінування місцевості біля позицій ЗСУ мінами ПОМ-2, повідомили у пресцентрі.

«Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – додали військові.

За їхніми даними, станом на 7 ранку від початку поточної доби, 7 лютого, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі своїх позицій 6 лютого. Угруповання «ЛНР» даних про обстріли не наводить.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Тим не менше, українська сторона, попри всі ці порушення, заявляє, що перемир’я триває далі, бо, мовляв, щоб говорити про його зрив, потрібні принаймні два тижні бойових дій.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні десять українських військовослужбовців, іще понад 35 були поранені.