Штаб ООС: обстріли на Донбасі тривають, українські військові не постраждали

Підтримувані Росією бойовики вдень 17 березня продовжували обстріли на Донбасі, українські військові внаслідок цього не постраждали, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, протягом поточної доби бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Обстрілів зазнали позиції українських військових поблизу населених пунктів Мар’їнка, Золоте-4, Новолуганське, Новотошківське, Кримське.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах, про постраждалих не повідомляють.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.