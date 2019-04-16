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16 Квітень 2019, Київ 07:44
Новини | Події

На Донбасі за добу 12 обстрілів, втрат серед військових немає – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 15 квітня 2019 року (дані Міноборони України)

Підтримувані Росією бойовики здійснили минулої доби 12 обстрілів на Донбасі, при цьому чотири рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, українські військові внаслідок обстрілів 15 квітня на Донбасі не постраждали.

Обстріли велися по позиціях українських військових поблизу таких населених пунктів: Новоселівка Друга, Лебединське, Опитне, Водяне, Невельське, Станиця Луганська.

За повідомленням штабу, від початку доби 16 квітня бойовики вогонь не відкривали.

Життя в окупації. Як Росія змінила Донбас? (Відео)
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Життя в окупації. Як Росія змінила Донбас? (Відео)

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Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілі своїх позицій.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Старобешеве, Донецька область
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За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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