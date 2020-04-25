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25 квітня 2020, Київ 10:47
Новини | Події

Штаб ООС: бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі 24 квітня

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 24 квітня 2020 року. Інфографіка Міністерства оборони України

Підтримувані Росією бойовики минулої доби 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомив вранці 25 квітня штаб операції Об’єднаних сил.

У штабі нагадали, що 24 квітня були поранені двоє військових.

«24 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів давали окупаційним підрозділам гідну відповідь на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли злочинну збройну активність», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

За даними військових, з початку нової доби обстріли відновилися. Втрат від них серед українських військових немає.

Підтримувані Росією бойовики звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

Попри те, що на Донбасі формально діє режим тиші, обстріли там не припиняються, сторони звинувачують одна одну в порушеннях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

Що саме змусить Росію вийти із Донбасу? (відео)
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Що саме змусить Росію вийти із Донбасу? (відео)

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