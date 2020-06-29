Минула доба на Донбасі: 8 обстрілів, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики вісім разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі минулої доби, повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил.

«28 червня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

Втрат серед українських військових внаслідок цих обстрілів не було, повідомили у пресцентрі.

Від початку нинішньої доби, 29 червня, підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Українські військові внаслідок цього не постраждали, додали у пресцентрі.

Бойовики з підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» даних про обстріли станом на ранок 29 червня не наводять.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.