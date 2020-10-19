Бойовики двічі порушили режим «тиші» на Донбасі 18 жовтня – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомили вранці 19 жовтня у штабі операції Об’єднаних сил.

Обидва порушення зафіксували в районі Авдіївки: бойовики вдень вели вогонь із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет, повідомили у пресцентрі ООС.

«Постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника зброю не застосовували.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було», – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 19 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у штабі ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» станом на ранок 19 жовтня про порушення режиму «тиші» не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.