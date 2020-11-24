Штаб ООС: на Донбасі чотири обстріли, серед військових – без бойових втрат

Підтримувані Росією бойовики 23 листопада чотири рази порушили домовленості про режим тиші на Донбасі, повідомляє вранці 24 листопада пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, неподалік Красногорівки бойовики застосували міномет калібру 82 міліметри, а біля Авдіївки і Водяного стріляли з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

«На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – повідомили у пресцентрі ООС.

Від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали військові.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» на ранок 24 листопада даних про обстріли не наводять.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.