У штабі ООС повідомили про три обстріли на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики минулої доби двічі порушили домовленості про режим тиші на Донбасі, від початку нової доби, 27 листопада, здійснили один обстріл, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, 26 листопада поблизу Мар’їнки бойовики вели вогонь із великокаліберного кулемета, а неподалік населеного пункту Старогнатівка застосували станковий протитанковий гранатомет.

«27 листопада російсько-окупаційні війська та їхні найманці один раз відкрили вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї в передмісті Авдіївки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ООС додали, що бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» на ранок 25 листопада даних про обстріли не наводять.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.