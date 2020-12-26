Минула доба на Донбасі: 4 обстріли біля Водяного, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби, 25 грудня, чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, всі порушення зафіксували неподалік Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав», – йдеться в повідомленні.

У пресцентрі додали, що на обстріли «українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь». Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було, йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню, за даними військових, не зафіксовано.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» звинуватили українських військових у трьох обстрілах своїх позицій, в угрупованні «ЛНР» про обстріли станом на ранок 26 грудня не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.