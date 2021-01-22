Минула доба на Донбасі: 7 обстрілів, один військовий загинув – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики здійснили сім порушень режиму припинення вогню на Донбасі 21 січня, внаслідок обстрілів один український військовий загинув, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Усі порушення були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», йдеться в повідомленні.

Зокрема, неподалік населеного пункту Красногорівка бойовики відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Пищевика – зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру, а поруч із населеним пунктом Широкине – з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

«Неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. У цьому ж районі було зафіксовано роботу ворожого снайпера. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна», – йдеться в повідомленні.

На обстріли підтримуваних Росією бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь, наголосили у пресцентрі ООС.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у пресцентрі.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» станом на ранок 22 січня про обстріли не повідомляють.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.