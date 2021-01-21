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21 січня 2021, Київ 23:23
Новини | Події

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий

На місці загибелі військового працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий. Про це ввечері 21 січня повідомляється на сторінці Командування морської піхоти у фейсбуці.

«Сьогодні, 21 січня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил», – мовиться у повідомленні.

Загибель військового також підтвердили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

«Підрозділами морської піхоти було надано адекватну відповідь з метою примушення підрозділів окупаційних військ до припинення вогню», – мовиться у повідомленні на сторінці бригади у фейсбуці.

Зазначається, що на місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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