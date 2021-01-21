На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий. Про це ввечері 21 січня повідомляється на сторінці Командування морської піхоти у фейсбуці.

«Сьогодні, 21 січня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил», – мовиться у повідомленні.

Загибель військового також підтвердили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

«Підрозділами морської піхоти було надано адекватну відповідь з метою примушення підрозділів окупаційних військ до припинення вогню», – мовиться у повідомленні на сторінці бригади у фейсбуці.

Зазначається, що на місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.