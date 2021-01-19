Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
19 січня 2021, Київ 19:36
Новини | Події

ООС: бойовики застосували гранатомети біля Водяного

Бій під Водяним, 22 червня 2018 року

Контрольовані Росією сили один раз порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Жоден український військовий не постраждав.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також - великокаліберного кулемета», – заявили в ООС.

Українські військові стверджують, що дали «адекватну відповідь».

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 19 січня.

«Русский мир» повертається до України?
Embed
«Русский мир» повертається до України?

No media source currently available

0:00 0:13:38 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG