Від початку доби бойовики двічі порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 21 січня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. На обстріли противника українські військовослужбовці надали адекватну відповідь. Також, неподалік Мар’їнки та Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що втрат у лавах бійців ОС немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.