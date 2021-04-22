Військові повідомили про 8 обстрілів минулої доби на Донбасі і 3 – цієї доби

Підтримувані Росією бойовики здійснили вісім обстрілів протягом минулої доби на Донбасі і три – від початку доби 22 квітня. Про це йдеться в ранкових даних пресцентру операції Об’єднаних сил.
Бойових втрат серед українських військових внаслідок цих обстрілів немає, повідомили у штабі ООС.
Обстріли зафіксували поблизу Пісків, Південного, Шумів, Первомайська, Новгородського, Кам’янки, Красногорівки, Зайцева. За даними пресцентру ООС, вони велися з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, з бойової машини піхоти, станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.
«Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.
Підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинувачують ЗСУ в обстрілах своїх позицій.
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.
На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ