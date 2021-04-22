Військові повідомили про 8 обстрілів минулої доби на Донбасі і 3 – цієї доби

Підтримувані Росією бойовики здійснили вісім обстрілів протягом минулої доби на Донбасі і три – від початку доби 22 квітня. Про це йдеться в ранкових даних пресцентру операції Об’єднаних сил.

Бойових втрат серед українських військових внаслідок цих обстрілів немає, повідомили у штабі ООС.

Обстріли зафіксували поблизу Пісків, Південного, Шумів, Первомайська, Новгородського, Кам’янки, Красногорівки, Зайцева. За даними пресцентру ООС, вони велися з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, з бойової машини піхоти, станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.

«Про факт порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинувачують ЗСУ в обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.