Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Лютий 2019, Київ 19:37
Новини | Політика

Один український військовий зазнав поранення на Донбасі  – штаб

На передових позиціях української армії біля Краногорівки, фото минулорічне

Дивитись коментарі

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про поранення українського військовослужбовця під час обстрілів 27 лютого. За даними штабу, за період з 00:00 до 18:00 цього дня українські позиції на Донбасі підтримувані Росією бойовики обстріляли 7 разів.

«По позиціях наших захисників чотири рази було виконано пуски керованих ракет. Зафіксовано діяльність снайпера противника», – повідомили у штабі.

Згідно з повідомленням, бойовики відкривали вогонь в районах населених пунктів Воядне, Чермалик, Гнутове, Кримське, Новолуганське.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Горлівки та Донецької фільтрувальної станції. В угрупованні «ЛНР» про обстріли впродовж дня не повідомляють.

Український військовий біля Маріуполя, червень 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Ветеран війни у В’єтнамі допомагає українським військовим позбутися посттравматичного синдрому

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG