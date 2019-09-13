Шість українських військових поранені на Донбасі 13 вересня – ООС

Шість українських військових отримали поранення різного ступеня тяжкості на Донбасі 13 вересня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, із початку доби підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах Горлівки та Пікуз. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 13 вересня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.