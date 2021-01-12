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12 січня 2021, Київ 14:44
Новини | Події

На Донбасі померла українська військова – ООС

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму

На Донбасі померла українська військова Вікторія Слободянюк 1991 року народження, повідомила Вінницька обласна державна адміністрація. Обставини її смерті уточнюються.

Військова померла 8 січня, проте штаб української воєнної Операції об’єднаних сил не повідомляв про смерті на Донбасі.

У жінки залишилися дві дочки 2010 та 2012 року народження. Вона була матір’ю-одиначкою.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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