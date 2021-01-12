На Донбасі померла українська військова – ООС

На Донбасі померла українська військова Вікторія Слободянюк 1991 року народження, повідомила Вінницька обласна державна адміністрація. Обставини її смерті уточнюються.

Військова померла 8 січня, проте штаб української воєнної Операції об’єднаних сил не повідомляв про смерті на Донбасі.

У жінки залишилися дві дочки 2010 та 2012 року народження. Вона була матір’ю-одиначкою.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.