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30 січня 2021, Київ 11:38
Новини | Події

Бойовики п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі, двоє військових поранені – ООС

Інформаційно-вказівний знак біля Донецька з боку Авдіївки, 26 вересня 2017 року

Контрольовані Росією сили п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі, двоє українських військових поранені, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер» та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах чотирьох населених пунктів. Бойовики «ЛНР» заявляли про обстріл Молодіжного.

Життя «ДНР» за межами Донецька
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Життя «ДНР» за межами Донецька

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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