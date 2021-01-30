Бойовики п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі, двоє військових поранені – ООС

Контрольовані Росією сили п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі, двоє українських військових поранені, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер» та скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок цього двоє українських воїнів отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надано належну медичну допомогу», – заявили в штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах чотирьох населених пунктів. Бойовики «ЛНР» заявляли про обстріл Молодіжного.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.