Бойовики застосували снайперську зброю біля Світлодарська – ООС

Контрольовані Росією сили застосували снайперську зброю біля Світлодарська Донецької області, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Українська армія відкривала вогонь у відповідь.

Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 21 лютого.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.