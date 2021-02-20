Від початку доби бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 20 лютого, на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Південне. З мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська вели вогонь поблизу Новгородського. Тут під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних Сил України, а й будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойовики також вели обстріл зі станкових та ручних протитанкових гранатометів у стрілецької зброї поблизу Попасної та Катеринівки.

У штабі наголосили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат у лавах ОС немає.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито обстріл українськими військами околиці Горлівки, внаслідок якого було вбито одного бойовика, а ще двоє отримали поранення.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.