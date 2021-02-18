Бойовики застосували міномети та гранатомети на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією сили застосували міномети та гранатомети на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Загалом бойовики чотири рази порушили режим тиші, однак унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

«Російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети», – заявили в ООС.

Біля Південного бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а біля Шумів вони здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах на південь від Донецька. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 17 лютого.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.