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16 лютого 2021, Київ 09:04
Новини | Події

Бойовики застосовували гранатомети на Донбасі 15 лютого – ООС

Точка розведення біля Золотого та Катеринівки Луганської області, 2 листопада 2019 року

Контрольовані Росією сили застосовували гранатомети на Донбасі 15 лютого, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, бойовики тричі порушили режим тиші біля Славного та Світлодарська Донецької області. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в мінометних обстрілах на донецькому та маріуполському напрямах. Бойовики «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 15 лютого.

Українська авіація проти Росії на Донбасі
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Українська авіація проти Росії на Донбасі

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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