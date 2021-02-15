Від початку доби порушень режиму тиші на Донбасі немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що станом на ранок понеділка на Донбасі спостерігається тиша.

«Від початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, напередодні бойовики стріляли три рази, і, як повідомлялося, загинули троє військових через підрив невідомого вибухового пристрою.

В угрупованняі «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілах напередодні околиць окупованого Донецька, в угрупованні «ЛНР» бойовики стверджують, що українська сторона стріляла двічі минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.