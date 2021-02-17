Бойовики застосовували міномети та снайперську зброю на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією сили застосовували міномети та снайперську зброю на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Загалом за день бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. За даними ООС, унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Порушення були зафіксовані біля Красногорівки, Водяного та Південного Донецької області.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 16 лютого.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.