ООС: на Донбасі друга поспіль доба минула без втрат

У зоні збройного конфлікту на Донбасі друга поспіль доба минула без втрат, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Водночас контрольовані Росією сили здійснили сім порушень режиму припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 15 квітня. Бойовики «ЛНР» заявляють про два порушення режиму тиші.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.