Від початку доби бойовики тричі порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 15 квітня, на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, неподалік населеного пункту Новозванівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селища Зайцеве – зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед українських військових не було.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.