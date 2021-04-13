На Донбасі загинув український військовий, бойовики здійснили 17 порушень за добу – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 12 квітня кульового поранення, несумісного з життям, зазнав один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили 17 разів порушили режим припинення вогню, серед яких 15 – обстріли позицій українських захисників та 2 – дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Як уточнюється в ранковому зведенні, бойовики здійснили дистанційне мінування цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Зайцеве в Донецькій області.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 12 квітня ще не подавали, але звинуватили українських військових в обстрілі селища шахти імені Гагаріна в Горлівці.

В угрупованні «ЛНР» заявили про чотири порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ впродовж минулої доби, а також повідомили про смерть поблизу Золотого-5 одного з бойовиків від кулі снайпера.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.