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12 грудня 2019, Київ 12:49
Новини | Політика

Рада ще на один рік продовжила дію закону про «особливий статус Донбасу»

Закон діятиме до 31 грудня 2020 року включно

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Верховна Рада України 12 грудня на позачерговому засіданні внесла зміни до статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» щодо продовження терміну його дії на один рік – до 31 грудня 2020 року включно. Рішення підтримали 320 народних депутатів. Не голосували у повному складі фракції «Голос»та «Батьківщина».

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі авторства тодішнього президента Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Він передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік, а у жовтні 2018-го – ще на рік – до 31 грудня 2019 року включно. Нинішні зміни до закону в частині його пролонгації запропонував голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

Ймовірно, представники «Слуги народу» пропонують продовжити закон про особливий статус Донбасу ще на рік
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Керівники «Слуги народу» пропонують зміни до закону про особливий статус Донбасу

9 грудня у столиці Франції Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». Вони «висловили зацікавленість» у досягненні домовленостей «щодо всіх правових аспектів» закону про «особливий статус Донбасу» з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що закон може бути продовжений ще на рік.

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