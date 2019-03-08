Нове перемир’я: на Донбасі 8 березня ще не стріляли

Українські військові повідомляють, що від початку доби 8 березня підтримувані Росією бойовики ще не відкривали вогонь.

«Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано», – ідеться в ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

В угрупованні «ДНР» також повідомляють, що «на лінії фронту зберігається тиша». В угрупованні «ЛНР» ще не оприлюднювали інформацію з цього приводу.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня. Про це заявив представник України в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук.

При цьому він наголосив, що від російської сторони гарантій не вдалося отримати, і на засіданні представник Росії був відсутній.

Представники збройних угруповань «ЛДНР» підтвердили інформацію про перемир’я на Донбасі з 8 березня.

Востаннє Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.