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21 серпня 2020, Київ 09:28
Новини | Події

Ситуація на Донбасі: 2 обстріли з боку російських гібридних сил, втрат у ЗСУ немає

Боєць ЗСУ неподалік міста Золоте-4, Луганська область, червень 2019 року

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 20 серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російських гібридних сил, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, неприцільні обстріли відбулися поблизу Авдіївки та неподалік Новоолександрівки.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає, ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 20 серпня не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Затулін – новий «сірий кардинал» бойовиків на Донбасі? (відео)
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Затулін – новий «сірий кардинал» бойовиків на Донбасі? (відео)

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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