На Донбасі втрат серед українських військових немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 30 серпня не було втрат серед особового складу Об’єднаних сил, повідомляє штаб ООС. За цими даними, російські гібридні сили двічі порушили умови перемир’я.

«Поблизу Мар’їнки нашими воїнами відзначено декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також, на цій ділянці фронту, за допомогою ручного протитанкового гранатомету ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2», – ідеться в ранковому зведенні.

Також у штабі повідомили про проліт запущеного бойовиками безпілотника на Приазов’ї.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про ситуацію у зоні бойових дій 30 серпня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.