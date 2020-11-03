На Донбасі зазнав поранення український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 3 листопада зазнав поранення один український військовий, повідомив у вечірньому зведенні штаб операції Об’єднаних сил. Всього ж російські гібридні сили здійснили два порушення режиму припинення вогню, йдеться в повідомленні.

«Неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості. Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне», – інформує штаб.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 3 листопада.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.

Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронної контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.