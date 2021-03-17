На Донбасі український військовий зазнав бойової травми 16 березня – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 16 березня внаслідок обстрілу поблизу Водяного на Приазов’ї зазнав бойової травми один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили дев’ять разів порушили режим припинення вогню впродовж минулої доби.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 16 березня.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі двох населених пунктів на півдні контрольованої бойовиками території.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.