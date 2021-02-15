Офіс генпрокурора: одному з ватажків бойовиків повідомлена підозра

Одному з ватажків контрольованого Росією угруповання «ДНР» повідомлена підозра, повідомив Офіс генерального прокурора України.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ексзаступнику міністра інформації так званої «ДНР» повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створенні терористичної організації», – заявили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у 2014 році громадянин України вступив до угруповання «ДНР» і брав участь у її діяльності. Зокрема, він вчиняв насильство щодо полонених військовослужбовців Збройних сил України. У червні 2015 року підозрюваного призначили на посаду так званого «заступника міністра інформації «ДНР», він відповідав за формування інформаційної політики та пропаганди угруповання.

У відомстві заявляють, що чоловік брав участь у публічних заходах, на яких закликав до участі в незаконних виборах на непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей та до приєднання угруповань «ДНР» і «ЛНР» до Росії.

Офіс генерального прокурора не повідомляє імені підозрюваного.

Наразі слідчому судді подане клопотання про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У прокуратурі не уточнили, очно чи заочно повідомлена підозра.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.