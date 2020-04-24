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24 квітня 2020, Київ 16:28
Новини | Події

Штаб ООС повідомив про поранення ще одного військового внаслідок обстрілів на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 24 квітня 2020 року. Інфографіка Міністерства оборони України

Український військовий поранений 24 квітня в Луганській області після того, як підтримувані Росією бойовики обстріляли позиції об’єднаних сил із кулеметів, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, постраждалого доправили до лікарні і надали допомогу.

Раніше сьогодні у штабі ООС повідомляли, що внаслідок обстрілів біля Лебединського на Донеччині був поранений військовий.

Попри те, що на Донбасі формально діє режим тиші, обстріли там не припиняються, сторони звинувачують одна одну в порушеннях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

Що саме змусить Росію вийти із Донбасу? (відео)
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Що саме змусить Росію вийти із Донбасу? (відео)

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