Мінреінтеграції: близько 7 тисяч км² території Донбасу «критично забруднені мінами»

Близько семи тисяч квадратних кілометрів підконтрольної українській владі території Донбасу «критично забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами», повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За оперативними даними Міністерства оборони України на підконтрольній уряду території України площа критично забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами може складати близько 7 тисяч квадратних кілометрів», – заявили в міністерстві.

Водночас там зазначили, що оскільки «збройна агресія Росії на Донбасі триває», надати точну інформацію щодо площ замінованих територій в Донецькій та Луганській областях не вбачається можливим.

У відомстві додали, що за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій піротехнічні підрозділи ДСНС упродовж 2020 року перевірили та розмінували 1 161 гектар в Донецькій області та 995 гектарів у Луганській.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.