Бойовики на Донбасі односторонньо скасували режим припинення вогню – українська сторона СЦКК

Українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявила, що підтримувані Росією бойовики в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться на Facebook-сторінці штабу Операції об’єднаних сил.

«О 10:00 8 травня від команди СММ ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на сході України режиму припинення вогню у вздовж усієї лінії зіткнення,» – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, через це призупинено відновлення житлових масивів у населених пунктах Мар’їнка та Красногорівка.

«Українська сторона не припинить відновлювати інфраструктуру регіону, а гуманітарна обстановка в районі проведення операції залишиться під контролем Об’єднаних сил», – повідомили у штабі ООС.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» відсутня будь-яка інформація щодо скасування режиму припинення вогню.

На Донбасі від 8 березня діє режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Як і раніше, це перемир’я не дотримується, його порушення зафіксували у перші ж години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.